Ucrania ha enviado interceptores a Jordania para derribar drones iraníes, afirma Zelenski

“Reaccionamos de forma inmediata”, dijo Zelenski, que explicó que la petición fue formulada por EE.UU. el jueves y el equipo de especialistas ucranianos emprendió su camino a Ucrania el viernes.

Jordania es uno de los principales aliados estadounidenses en Oriente Medio y alberga una importante base militar estadounidense en la región que ha sido atacada por Irán en represalia por los bombardeos a la República Islámica que EE.UU. e Israel empezaron hace más de una semana.

Zelenski explicó el domingo en una rueda de prensa que aspira a que la aportación ucraniana a la seguridad de Jordania y de los soldados estadounidenses allí desplegados se traduzca en un incremento de las capacidades defensivas no sólo para EE.UU. y sus aliados en Oriente Medio, sino también para los ucranianos.

Desde el comienzo de la guerra hace más de cuatro años, Ucrania ha desarrollado sus propias capacidades para derribar los drones iraníes Shahed que Rusia lanza masivamente prácticamente cada noche contra su territorio.

Una de estas soluciones son los llamados drones interceptores desarrollados por Kiev para no tener que utilizar misiles y abaratar así el coste de derribar shaheds.

Ucrania necesita de EE.UU. más misiles para sistemas de defensa antiaérea como los Patriot o para los aviones de combate F-16. Aunque Washington ha dejado de enviar material militar gratis a Ucrania desde el regreso del presidente Donald Trump al poder, EE.UU. sigue transfiriendo material militar a Kiev por el que pagan sobre todo países europeos.