Un "elefante blanco" en lucha contra la corrupción obtiene escaño en el Senado de Colombia

El protagonista de la inédita campaña es el ingeniero Luis Carlos Rúa, un ciudadano, anónimo hasta ahora, que desde hace cuatro años aparece vestido de elefante blanco en las redes sociales para denunciar el despilfarro de dinero público en obras inconclusas.

Escogió la figura del elefante blanco porque, por lo inexistente, en muchos países se usa para denominar algo que requirió una gran inversión del Estado y no produce utilidad alguna.

Por su lucha contra la corrupción, el partido Alianza Verde lo incluyó en su lista para el Senado con el número 39 y en las elecciones de este domingo sorprendió al obtener 121.000 votos, la segunda votación individual de esa fuerza, superado solo por los 159.956 de JP Hernández, un controvertido youtuber que ganó un escaño senatorial en 2022 y fue reelegido esta vez.

Roa explicó en un video difundido el pasado viernes, a dos días de los comicios, que creó el personaje del "elefantico" como un símbolo para denunciar lo que considera casos de corrupción en obras públicas y aseguró que durante cuatro años documentó decenas de situaciones relacionadas con proyectos inconclusos.

"Denunciar en Colombia es una actividad de alto riesgo", afirmó en ese vídeo con su característica voz aguda creada digitalmente, en el que relató que recibió amenazas tras denunciar presuntas irregularidades cuando era contratista de Pereira, capital del departamento de Risaralda (centro), situación que, según dijo, lo obligó a abandonar la ciudad.

Sus publicaciones, difundidas en Tiktok e Instagram, acumulan miles de visualizaciones, que lo posicionaron como una figura visible en las denuncias ciudadanas contra la corrupción.

Rúa es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira y también trabajó como asesor legislativo en el Congreso, cargo que asegura haber perdido después de denunciar presuntos actos de corrupción.

El ahora senador electo basó su campaña en propuestas enfocadas en la transparencia, el control a la contratación pública y la denuncia de elefantes blancos en distintas regiones del país.

La Alianza Verde logró ayer once curules en el Senado para el periodo 2026-2030, dos menos que las que tiene actualmente, y no logró la reelección de algunas de sus figuras, como la senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Katherine Miranda.

La elección del "elefante blanco" se suma a la llegada al Congreso de nuevas figuras surgidas del activismo digital y las redes sociales, un fenómeno cada vez más visible en la política colombiana.