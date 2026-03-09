Un tercer avión militar llega a Omán para repatriar a más españoles desde Oriente Medio

Antes fueron evacuadas 171 y 240 personas, la gran mayoría españoles, en sendos vuelos militares también organizados por el Gobierno español, que viajaron a España igualmente desde Omán el jueves y el viernes, respectivamente.

Más de 4.000 españoles fueron ya repatriados desde la zona, afectada por una grave crisis bélica, desde el comienzo de la guerra en aviones tanto militares como comerciales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores garantizó que "el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee".

El número de españoles en esa región asciende a más de 30.000 entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, según cálculos oficiales.