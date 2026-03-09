Unicef denuncia que diez niños mueren al día de media por el conflicto en el Líbano

"De media, más de diez niños han muerto todos los días en el Líbano a lo largo de la última semana, con aproximadamente 36 menores heridos cada día", dijo en un comunicado el director de la agencia de la ONU para Oriente Medio y Norte de África, Edouard Beigbeder.

"En los últimos 28 meses, según se informa, habían muerto 329 niños y 1.632 resultaron heridos. Solo en los últimos seis días, el número de niños muertos ha aumentado en un 25 %, alcanzando la devastadora cifra de 412 menores fallecidos", agregó.

El pasado lunes, Israel lanzó una intensa campaña de bombardeos contra el Líbano, que hasta ahora han costado la vida a 83 niños, según el último balance anunciado el domingo por el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddin.

Esta es la segunda ofensiva de su tipo desde que en octubre de 2023 estalló una primera ronda de enfrentamientos entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, que en la práctica pararon con un alto el fuego acordado a finales de 2024.

Sin embargo, incluso durante el cese de hostilidades, Israel continuó atacando el territorio libanés prácticamente a diario, por lo que las víctimas infantiles siguieron subiendo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Beigbeder alertó de que las cifras compartidas este lunes son un reflejo del impacto que el conflicto está teniendo sobre los menores y recordó que, en este contexto, "miles de niños están durmiendo ahora en albergues fríos y abarrotados".

Frente al algo más de medio millón de desplazados confirmados oficialmente por las autoridades libanesas como registrados, el director de ACNUR elevó la cifra a unos 700.000, entre ellos cerca de 200.000 niños, y apuntó que se suman a decenas de miles más que aún estaban fuera desde la otra guerra.