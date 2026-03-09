Unión Africana: ataques en el golfo Pérsico amenazan la estabilidad regional y global

“Estamos profundamente preocupados por los ataques recientes a infraestructuras energéticas y de transporte, que están interrumpiendo cadenas de suministro vitales y tienen implicaciones de largo alcance para el comercio internacional y los mercados energéticos”, dijo Youssouf en un comunicado.

Youssouf condenó cualquier violación del derecho internacional, incluyendo los ataques contra la soberanía e integridad territorial de los Estados, y llamó a todas las partes a ejercer la máxima moderación, priorizar el diálogo y la diplomacia, y trabajar por una rápida desescalada conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

“La estabilidad en la región del golfo es de particular importancia para la seguridad energética global y la economía internacional, con implicaciones directas para las economías africanas”, subrayó el presidente de la Comisión.

Añadió que el aumento de los precios del petróleo y las interrupciones en rutas comerciales ya están afectando la exportación de productos perecederos desde África, así como la conectividad aérea y los viajes de aerolíneas africanas.

La UA indicó que se encuentra examinando las posibles repercusiones de estos hechos sobre el continente, incluidos los efectos sobre cadenas de suministro, flujos comerciales y la seguridad de ciudadanos africanos y comunidades de la diáspora, especialmente aquellos que residen en Irán y en países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

“Hacemos un llamamiento a la protección de todos los civiles y a que se garantice un paso seguro y apoyo necesario para los ciudadanos extranjeros, incluidos los africanos que trabajan y viven en Oriente Medio”, afirmó Youssouf.

El presidente de la Comisión reiteró el compromiso de la Unión Africana con el respeto al derecho internacional, la resolución pacífica de disputas y la preservación de la paz y seguridad internacionales, y aseguró que la institución seguirá supervisando de cerca la evolución de la situación.

El 28 de febrero pasado, una oleada de ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán desató una respuesta iraní contra el Estado hebreo y los intereses y bases estadounidenses en la región, con especial efecto sobre las monarquías del golfo Pérsico.

Desde hace una semana, el Líbano sufre una campaña de bombardeos israelíes, la segunda en apenas 15 meses, que ha puesto al Gobierno libanés en contra del grupo chií Hizbulá por haber lanzado el ataque que provocó el estallido del nuevo conflicto.