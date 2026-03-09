Wall Street abre en rojo mientras se dispara el crudo y crece el temor a una estanflación

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales bajaba un 1,33 %, hasta los 46.870 puntos; el selectivo S&P 500 caía un 1,24 %, hasta las 6.656 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 1,18 %, hasta las 22.122.

Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 10 %, hasta 100,20 dólares el barril, con los operadores preparándose para las consecuencias económicas de la guerra con Irán por parte de EE.UU. e Israel.

A las 9.30 hora local (13.30 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 9,55 dólares con respecto al cierre del viernes.

Los países de Oriente Medio redujeron la producción en medio del conflicto en curso en la región, lo que dio lugar a informes de que las naciones del G7, incluido Estados Unidos, planeaban discutir una liberación coordinada de crudo de sus reservas estratégicas.

Según medios especializados, los inversores interpretaron la subida del crudo como una señal de que EE.UU. podría entrar en estanflación.

"Si los mercados creen que los precios del petróleo se mantendrán en los 100 dólares por barril o más durante semanas o incluso meses, esto afectará a las acciones", apunta hoy el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.