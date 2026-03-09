Wall Street cierra en verde después de que Trump de por "casi terminada" la guerra en Irán

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba 239 puntos, hasta los 47.740 enteros; el selectivo S&P 500 subía un 0,83 %, hasta las 6.795 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq aumentaba un 1,38 %, hasta los 22.695 puntos.

"Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea", declaró Trump en una entrevista telefónica con CBS que también provocó que se moderasen los contratos a futuro del petróleo intermedio de Texas.

En un primer momento, el mandatario estadounidense apuntó a una duración del conflicto en Oriente Medio de unas "cuatro o cinco semanas", pero este lunes, cuando se cumplen diez días de bombardeos, declaró que Estados Unidos está "muy adelantado" en el operativo.

Las declaraciones del mandatario, menos de una hora antes del cierre de la Bolsa de Nueva York, dieron la vuelta a los indicadores y provocaron importantes subidas.

Algunas de las mayores subidas las protagonizaron compañías como el fabricante de construcción Caterpillar Inc, que avanzó un 3,54 %; el gigante de chips Nvidia, que sumó un 2,72 %; o las financieras American Express y Goldman Sachs, que ganaron un 1,52 % y un 1,27 %, respectivamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI), caía hasta los 85 dólares el barril, tras superar los 100 este fin de semana, después de que Trump declarara en la misma entrevista que está considerando tomar el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, antes de las declaraciones del presidente, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril subieron hasta 94,77 dólares el barril.

En otros mercados, el oro bajaba un 0,12 %, hasta los 5.152 dólares la onza, mientras que la plata ganaba un 3,17 %, hasta los 86,98 dólares la onza.