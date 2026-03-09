Mundo
09 de marzo de 2026 - 07:50

Xi felicita a Seguro por asumir la presidencia y destaca la relación con Portugal

Pekín, 9 mar (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, felicitó este lunes a António José Seguro por su toma de posesión como presidente de Portugal y destacó el desarrollo "sano y estable" de las relaciones bilaterales entre ambos países.

En un mensaje de felicitación difundido hoy por la Cancillería china, Xi afirmó que "concede gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China y Portugal" y expresó su disposición a trabajar con el nuevo mandatario para reforzar la cooperación y profundizar la asociación estratégica entre ambos países.

El dirigente chino señaló que ambas naciones mantienen una "profunda amistad tradicional" y recordó que, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 47 años, Pekín y Lisboa han defendido el respeto mutuo y la cooperación beneficiosa.

Xi también destacó que ambos países resolvieron de forma adecuada la cuestión de Macao y han mantenido una coordinación estrecha en asuntos internacionales.

China y Portugal establecieron en 2005 una asociación estratégica integral y mantienen cooperación en ámbitos como la energía, las finanzas o las infraestructuras, además de vínculos históricos a través de la antigua colonia portuguesa de Macao.