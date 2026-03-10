A juicio activistas que protestaron en La Vuelta, con peticiones de hasta 2 años de cárcel

Según el escrito del Ministerio fiscal, al que ha tenido acceso EFE, los cuatro acusados -sin antecedentes penales- se enfrentan a un delito de desórdenes públicos (21 meses de cárcel) y, a dos de ellos, les añade 4 meses y medio de cárcel por otro de resistencia contra la autoridad.

Además, la Fiscalía plantea una fianza, que la Subdelegación del Gobierno de Valladolid ejecute las sanciones administrativas una vez que haya una sentencia -por el momento las multas están suspendidas- y pide que se incluya en el juicio oral el vídeo de la detención aportado por los policías.

Según el Ministerio Fiscal, el pasado 11 de septiembre los activistas saltaron el perímetro de seguridad e irrumpieron en la calzada con banderas palestinas con la intención de "cortar el recorrido de los ciclistas del equipo de Israel, poniendo en riesgo la integridad física de los ciclistas" y de los agentes que los desalojaron.

En el escrito se incide en el riesgo físico que hubieran podido sufrir los deportistas, ya que al ser una contrarreloj, circulan a la mayor velocidad posible, así como destaca que dos de los detenidos que tuvieron que ser desalojados por agentes uniformados y de paisano "se opusieron con gran intensidad y violencia a la detención".

Por su parte, fuentes de los activistas propalestinos afectados han explicado a EFE que su línea de defensa está clara: "En coherencia con lo dicho previamente, somos nosotros los que cometimos los hechos, pero no creemos es un delito".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Seguimos con la cabeza alta", han insistido, tras recordar que rechazaron llegar a un acuerdo de conformidad con la Administración de Justicia tras ser citados los cuatro en los juzgados.

Asimismo, han recordado que otro activista fue sancionado con una multa de 700 euros por concentrarse junto a un centenar de personas frente a la comisaría de la Policía Nacional del barrio de las Delicias (Valladolid), donde los detenidos fueron procesados.

También han criticado la incoherencia del Gobierno, que defiende el 'No a la guerra' y el reconocimiento de Palestina, pero que pide para ellos casi 8 años de cárcel en total por denunciar en La Vuelta la presencia de una equipo que blanquea las acciones de Israel en Gaza.