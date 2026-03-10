ACNUR: 1.700 afganos huyen cada día de Irán desde la escalada en Oriente Medio

Lo hizo mediante videollamada desde Islam Qala, un punto en la frontera con Irán por donde los afganos están cruzando para regresar a su país.

"La mayoría describían escenas de bombardeos en el lugar donde estaban y sintieron que necesitaban irse por su propia seguridad o porque las perspectivas en Irán estaban menguando", explicó Jamal.

El representante de ACNUR denunció que estas personas han sufrido un triple desplazamiento: inicialmente cuando huyeron de Afganistán, luego internamente en Irán y ahora regresando una vez más a su país, bajo el yugo del régimen talibán.

Solo este año, 110.000 afganos han regresado al país desde Irán y 160.000 lo han hecho desde Pakistán.

"Aunque las cifras aún no son grandes, me temo que habrá más (...) Muy pronto nos enfrentaremos a desplazamientos y regresos en las dos fronteras", advirtió Jamal.

Ya en 2025 Afganistán registró el fenómeno de retorno más grande del mundo, con un total de 3 millones de personas que volvieron forzadas por las circunstancias desde Irán y Pakistán, países que habían empezado a aplicar una política de repatriaciones forzadas de afganos en situación migratora irregular.

Por su parte, el representante del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en Afganistán, Tajudeen Oyewale, alertó también desde Islam Qala que el número de niños que han examinado y tratado por desnutrición en ese punto fronterizo se ha duplicado en la última semana.

Oyewale recordó que el año pasado el 60 % de los retornados a Afganistán eran familias con niños y un "gran número" eran niños separados o no acompañados: "Nos estamos preparando para una cifra grande de llegadas en las próximas semanas, especialmente de niños".

Ambas agencias indicaron que, a pesar de tener el equipo y la infraestructura para responder a un incremento de las llegadas, carecen de fondos suficientes.

ACNUR solo cuenta con el 15 % del presupuesto necesario para sus operaciones en Afganistán, mientras que UNICEF dispone apenas del 10 % de los fondos para sus operaciones humanitarias en el país.