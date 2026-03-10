Activista iraní lamenta que las bombas israelíes importen más que la represión de Irán

"Las bombas de Israel te dan caché: si te mueres por sus bombas, tienes un caché informativo que no veas", recalcó Sarabi durante un acto en Madrid organizado por la Secretaría de Estado de Migraciones de España con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Sarabi llamó la atención sobre el hecho de que no haya habido "ni una sola manifestación en España por la masacre del pueblo iraní" comentida por "los propios gobernantes" y ya ha habido varias a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel en las que se ha exhibido "la bandera islamista".

También criticó que el "mundo guarda silencio" ante la masacre de "miles de personas a sangre fría" y a puerta cerrada por "la teocracia islamista" y que solo se ha prestado atención al país cuando Israel bombardeó "una escuela infantil dentro de un complejo de la Guardia Revolucionaria donde se guardaba armamento".

"Ojo, que tan mal una cosa como la otra", aclaró, antes de pedir anteponer las vidas humanas, cuyo valor es "incalculable", a cualquier tipo de creencia ideológica o política.

La activista también denunció que se haya vendido la idea de que "si tú apoyas al pueblo iraní, estás en contra del pueblo palestino" cuando no hay "nada más lejos de la realidad".