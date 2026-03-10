Albares ve "normalidad absoluta" en relaciones con EEUU pese a que no ha habido contactos

Madrid, 10 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, señaló este martes que no ha tenido ningún contacto con el Gobierno estadounidense de Donald Trump después de que este amenazara con un embargo comercial por no permitir el uso de las bases españolas en la guerra contra Irán y consideró que las relaciones bilaterales siguen con "normalidad absoluta".