10 de marzo de 2026 - 11:40

Albares ve "normalidad absoluta" en relaciones con EEUU pese a que no ha habido contactos

Madrid, 10 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, señaló este martes que no ha tenido ningún contacto con el Gobierno estadounidense de Donald Trump después de que este amenazara con un embargo comercial por no permitir el uso de las bases españolas en la guerra contra Irán y consideró que las relaciones bilaterales siguen con "normalidad absoluta".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, apuntó que tampoco ha habido "ninguna indicación ni ningún contacto" con las autoridades estadounidenses en relación con las bases que utiliza EE.UU. en Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) después de que el senador republicano Lindsey Graham pidiera este lunes salir de España, en una entrevista con la cadena Fox News.

"El ministro de Asuntos Exteriores no comenta comentarios", señaló Albares al ser preguntado al respecto.

Según apuntó, la embajada española en Washington tiene "todos los contactos que debe de tener con total normalidad" y el nuevo embajador estadounidense en Madrid también, con el Ministerio de Exteriores y con el resto de administraciones.

"Por tanto, normalidad absoluta", concluyó.