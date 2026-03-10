Aumentan a 15 los muertos y 21 heridos en accidente de tráfico múltiple al oeste de Kenia

“Como resultado del incidente, se ha confirmado la muerte de quince personas, dieciocho sufrieron lesiones graves y están recibiendo tratamiento en el Hospital del Distrito de Webuye, mientras que tres fueron atendidas y dadas de alta”, informó la NTSA en un comunicado.

El accidente ocurrió el lunes por la noche, cuando dos motociclistas murieron al chocar de frente. Posteriormente, un conductor de camión perdió el control de su vehículo y colisionó contra otros automóviles y contra una multitud que se había agolpado alrededor del primer choque.

Según la Policía, el conductor del camión huyó del lugar y se encuentra en paradero desconocido.

La NTSA agregó que sus equipos continúan investigando tanto la colisión inicial de las motocicletas como del camión y aseguró que los hallazgos servirán de base para tomar medidas para evitar tragedias similares.

Además, instó a los servicios de emergencia y al público a tomar precauciones en los lugares de accidentes para evitar más víctimas.

El presidente de Kenia, William Ruto, expresó este martes en su cuenta de la red social X su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas.

La carretera entre Webuye y Kitale es conocida por accidentes mortales por exceso de velocidad y adelantamientos peligrosos.