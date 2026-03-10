Autoridades activan cuarta contingencia ambiental por ozono de 2026 en el Valle de México

La cuarta contingencia ambiental por ozono se produce tras las registradas el 8 de enero y el 12 y 15 de febrero. Además, el 1 de enero se decretó otra contingencia por mala calidad del aire y altas concentraciones de partículas suspendidas.

En un comunicado, la Came informó que a las 16:00 horas (22:00 GMT) del este día se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 159 partículas por billón (ppb) en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el central Estado de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México explicó que "el sistema anticiclónico que ha afectado al centro del país en los últimos días se intensificó durante la jornada, lo que generó condiciones de estabilidad atmosférica fuerte y vientos débiles en el Valle de México".

Estas condiciones, "junto con la tardía formación de nubosidad y la intensa radiación solar", favorecieron la acumulación de precursores de ozono, además de registrarse temperaturas máximas de hasta 28 grados Celsius, lo que provocó concentraciones del contaminante en el rango de “muy mala” calidad del aire, indicó la autoridad.

Ante este escenario, las autoridades activaron la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de reducir la exposición de la población a los altos niveles de contaminación y disminuir la emisión de contaminantes.

En la ZMVM, compuesta por la Ciudad de México y 60 municipios colindantes donde viven cerca de 20 millones de personas, los 150 puntos del índice de calidad del aire son la cifra máxima permitida, por lo que cuando esta se rebasa las autoridades declaran contingencia ambiental.

Las autoridades recomendaron a la población evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, en especial para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También pidieron suspender actividades cívicas, culturales y recreativas en exteriores, posponer eventos masivos en ese horario y evitar fumar, especialmente en espacios cerrados.

La Came avisó que a las 20:00 hora local (02:00 GMT del miércoles) informará si suspende o mantiene la contingencia, de mantenerla habrá restricción en la circulación de vehículos y operación de industrias.