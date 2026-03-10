Azerbaiyán envía ayuda humanitaria a Irán tras conversación entre presidentes

El envío "tiene como objetivo garantizar las necesidades del vecino y amigo pueblo iraní", informó a EFE un representante del Gobierno azerbaiyano.

La ayuda humanitaria, trasladada en vehículos del Ministerio de Emergencias de Azerbaiyán, incluye 10 toneladas de harina, seis toneladas de arroz, 2,4 toneladas de azúcar, cerca de 600 kilogramos de té y unas dos toneladas de medicinas y equipamiento médico.

La carga arribará hoy mismo a la ciudad fronteriza de Astara, a orillas del mar Caspio, señaló la fuente.

Azerbaiyán informó el domingo por la noche de una llamada telefónica de Pezeshkian a Aliyev para rebajar las tensiones surgidas tras el ataque con drones, que dejó cuatro heridos en Najicheván e hizo que Bakú pusiera en alerta sus fuerzas armadas.

Según la Presidencia azerbaiyana, el líder iraní aseguró a Aliyev que Teherán no es responsable del lanzamiento de drones contra Najicheván.

Pezeshkian también agradeció a su par azerbaiyano por visitar la embajada iraní y expresar sus condolencias por la muerte del ayatolá Ali Jameneí.

Aliyev anunció previamente planes de retirar a sus diplomáticos de Irán tras el incidente en Najicheván, que calificó de “acto terrorista”.