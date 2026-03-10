BABIDI-BÚ impulsa su expansión en Colombia y refuerza su apuesta por la literatura infantil en valores

La visita forma parte del proceso de internacionalización de la compañía, cuyo mercado exterior representa el 24% de su facturación anual. En este contexto, Colombia se posiciona como uno de los territorios prioritarios en Latinoamérica por su dinamismo cultural y la evolución del sector editorial infantil.

Durante su estancia en el país, Marta Montes, CEO de la editorial, y Lucía Fournier, directora ejecutiva, han mantenido encuentros con profesionales del libro, distribuidores y creadores locales para impulsar el talento independiente colombiano y explorar nuevas oportunidades de publicación y circulación internacional.

América Latina constituye uno de los principales mercados para la edición en castellano y Colombia se consolida como uno de los ecosistemas editoriales más activos de la región, con una creciente sensibilidad hacia la literatura infantil vinculada a la educación emocional, la diversidad y la inclusión.

La apuesta por el país no parte de cero. Actualmente, diversos autores colombianos forman parte del catálogo de BABIDI-BÚ y distribuyen sus obras tanto en España como en otros territorios donde opera la editorial.

“La internacionalización no responde únicamente a una estrategia empresarial, sino a la voluntad de construir puentes culturales”, afirma Marta Montes. “Colombia representa una oportunidad para compartir experiencias editoriales y acompañar a nuevos autores que entienden la literatura infantil como herramienta de desarrollo emocional y pensamiento crítico desde la infancia”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

BABIDI-BÚ publica más de 500 títulos anuales y cuenta con un catálogo que supera los 1.500 títulos activos. Además de su sede central en España, dispone de oficinas en Italia y Portugal, y mantiene distribución en distintos países de América Latina, entre ellos Colombia, México, Chile, Puerto Rico y Uruguay.

Fundada en 2013, la editorial ha trabajado con más de mil autores y emplea de manera directa a 20 profesionales. Como sello editorial independiente, BABIDI-BÚ se caracteriza por dar espacio a nuevas voces y acompañar a los autores en el desarrollo de proyectos literarios con identidad propia.

En este sentido, la editorial ha lanzado también una invitación abierta a autores e ilustradores colombianos interesados en la literatura infantil y juvenil para que presenten sus propuestas y formen parte de su catálogo internacional. La compañía busca seguir ampliando su red de creadores en Latinoamérica y ofrecer a nuevas voces la posibilidad de llevar sus historias a lectores de distintos países.

La presencia de la editorial en Colombia refuerza su estrategia de colaboración local y consolida al país como punto estratégico dentro de su expansión en América Latina.

Si desea ampliar información o concertar una entrevista, por favor, diríjase a:

Dpto. de Comunicación BABIDI-BÚ

• Valme Jiménez: prensa@babidibulibros.com"

AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.