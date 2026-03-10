Bad Bunny reaparece en redes sociales para festejar su 32 cumpleaños con sus seguidores

"32", escribió Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, junto a una fotografía suya soplando las velas de un pastel en forma de corazón, y recibió más de 92.000 comentarios en menos de 5 horas, de seguidores felicitando al artista y agradeciendo su labor por darle voz a Puerto Rico y Latinoamérica a través de su música.

Actualmente, el conocido como 'Conejo Malo' se encuentra en mitad de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', con la que ya ha recorrido países de Latinoamérica y Asia y se presentará próximamente en Europa.

Bad Bunny hizo historia a principios de febrero con su espectáculo en el Super Bowl al superar récords de audiencia global tras alcanzar 4.157 millones de visualizaciones en 24 horas a través de la transmisión global, las plataformas sociales y YouTube.

Además, el artista logró un hito histórico en su carrera y para la música en español al ganar con ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS' el Grammy a álbum del año, la categoría más importante de estos premios.

Por otro lado, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió en febrero una resolución en la que destacó la labor del artista Bad Bunny en la difusión global de la lengua española.

Desde noviembre se ha presentado ante sus fanáticos de República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia y Japón y ahora se prepara para su tour europeo por España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar el 22 de julio en Bélgica.

El artista, el único que ha sido nombrado en cuatro ocasiones como Artista Global del Año por Spotify, vendió todas las entradas de la gira rápidamente, al igual que ocurrió en la residencia artística de 30 conciertos que celebró en Puerto Rico entre julio y septiembre del 2025.