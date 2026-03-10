Baja el desempleo en la mayoría de región uruguaya fronteriza con Argentina

Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas presentó su informe de mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en el que muestra el índice de actividad, empleo y desempleo en las diferentes regiones del país sudamericano.

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el departamento de Maldonado -donde se ubica la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este- tuvo el índice de empleo más alto (67 %), seguido por Soriano (65,7 %), Flores (64,6 %), Florida (62,9 %) y Lavalleja (61,5 %).

Contrario a esto, el departamento de Treinta y Tres tuvo el desempleo más alto (13,8 %) y le siguieron Paysandú (10,8 %), Colonia (9,4 %), Río Negro (9,2 %) y Rivera (8,8 %).

Mientras tanto, en Montevideo el empleo es de un 60,7 % y el desempleo de un 7 %, al tiempo que en Canelones el empleo es de un 59,1 % y el desempleo es de un 8 %.

Según los datos del último censo, estos dos departamentos acumulan poco más de 1,9 millones de habitantes, lo que representa un casi un 55 % de la población de Uruguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso de los departamentos de Paysandú, Río Negro y Salto, conectados con Argentina mediante fronteras terrestres, el desempleo bajó respecto de años anteriores.

Si bien mientras que en Paysandú es del 10,8 %, según el último informe, y entre noviembre de 2024 y enero de 2025 era del 10,6 %, entre noviembre de 2023 y enero de 2024 era de 11,2 %.

En el caso de Río Negro, ente noviembre de 2023 y enero de 2024 el desempleo era de 13 %, entre noviembre de 2024 y enero de 2025 era de 15,9 % y ahora es de 9,2 %.

Finalmente, en Salto pasó de 11,7 % a 10,3 % y en esta oportunidad volvió a descender y se ubicó en 8,2 %.

La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en el 7,4 % en enero, mientras que la tasa de actividad se situó en 64,6 %, al tiempo que la tasa de empleo fue de 59,8 %.