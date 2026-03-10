Baréin denuncia ante la ONU ataques de Irán "dirigidos contra ciudades y blancos civiles"

Naciones Unidas, 10 mar (EFE).- El representante de Baréin ante la ONU, Jamal Alrowaiei, denunció este martes ante el Consejo de Seguridad la "agresión iraní injustificada y deliberada" de Irán contra su país y otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo con "ataques con misiles dirigidos a ciudades y blancos civiles".