Bélgica afronta un paro nacional de transporte con cientos de vuelos cancelados el jueves

Los parones en el transporte forman parte de una jornada nacional de protesta impulsada principalmente contra la reforma de las pensiones, con la que el Ejecutivo trata de desincentivar la jubilación anticipada y fomentar la jubilación tardía, incluyendo penalizaciones, y que culminará con una movilización prevista para este jueves 12 de marzo.

Además de las negociaciones de las pensiones, los trabajadores ferroviarios se levantan también contra la eliminación gradual de un estatus especial para ellos y contra una propuesta de modernización de la gestión de personal.

Por un lado, los sindicatos de la red ferroviaria belga han impulsado una huelga de 72 horas, desde la noche del pasado domingo hasta la noche de este miércoles, que ha provocado la supresión de tres de cada diez trenes entre grandes ciudades, la cancelación de la mitad de las conexiones entre pequeñas localidades y anulaciones casi totales de los servicios en horas punta.

Además, el transporte marítimo ha sufrido importantes afecciones, con retrasos en 45 buques con destino o llegada al puerto de Amberes y otros 26 en Zeebrugge, tras un parón de dos días anunciado por controladores fluviales y pilotos, según el medio flamenco VRT.

De cara a este jueves, 12 de marzo, la ciudad de Bruselas será el epicentro del paro nacional, con una manifestación convocada por los sindicatos.

Allí, la empresa de transporte público bruselense STIB ha anunciado para ese día importantes interrupciones en su red, que afectarán a las líneas de tranvía, autobús y metro.

Además, los dos aeropuertos que conectan con la ciudad (el aeropuerto principal de Bruselas-National, en Zaventem, y el aeropuerto de Charleroi Bruselas Sur), han anunciado la cancelación de la mayoría de sus vuelos de este jueves.

En total, 478 de los 630 vuelos previstos para salir o llegar a cualquiera de los aeropuertos han sido anulados, lo que arroja una cifra del 75 % de desplazamientos cancelados. De ellos, 57 afectan a orígenes o destinos españoles.

La mayoría de las anulaciones de vuelos se han producido en el aeropuerto de Zaventem, que concentra 330 cancelaciones, especialmente en las frecuencias de salida. Según informaron a EFE autoridades del aeródromo, hay previstas 228 suspensiones de salida (23 de ellas hacia España), mientras que solo 20 vuelos siguen programados.

En cuanto a las llegadas a ese aeropuerto, aproximadamente la mitad han sido canceladas (102 suspensiones, 10 con España, y 112 enlaces programados).

"Es posible que aún se puedan realizar vuelos de llegada, pero también habrá un impacto", remarcan las autoridades aeroportuarias.

En el aeródromo de Charleroi, por su parte, se han anulado 74 de las 84 conexiones aéreas de salida y 75 de las 85 rutas con llegada a Bruselas.

Madrid, Barcelona y Alicante han sido los orígenes y destinos españoles más afectados por las perturbaciones en el aeropuerto de Zaventem. En Charleroi, se han anunciado cancelaciones de desplazamientos desde y hacia Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca y Valencia.