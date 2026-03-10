Bombardeo del Ejército colombiano a disidencias de las FARC causa tres muertos y un herido

"El objetivo de la operación es capturar a alias Ramiro", un presunto cabecilla de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), que lidera Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

Según explicó el general durante una rueda de prensa en Bogotá, el operativo militar se llevó a cabo mediante un bombardeo seguido de un asalto aéreo, con participación conjunta del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía.

"Por el bien de nuestros soldados solo podemos confirmar que hay tres muertos en combate y una mujer capturada herida", señaló, e indicó que esta operación forma parte de una ofensiva contra grupos armados ilegales que operan en distintas regiones del país.

Entre enero y marzo las autoridades realizaron al menos cuatro bombardeos contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco.

En ese periodo, las operaciones militares han provocado 33 presuntos integrantes de grupos armados muertos en combate, 1.590 neutralizados y más de 1.300 capturados, según el Ministerio de Defensa.

Entre las operaciones recientes, el Ejército destacó un asalto aéreo en el departamento de Guaviare (centro-sur) contra una de las disidencias de Mordisco en el que fueron muertos ocho presuntos integrantes y se incautaron armas y municiones.

Asimismo, en Buenaventura, el principal puerto del país en el Pacífico, una infiltración militar permitió neutralizar a cuatro miembros del EMC, la mayor disidencia de las FARC, en un operativo que sigue en desarrollo.

En Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, otra operación contra el Frente de Guerra Oriental del ELN causó un presunto integrante muerto en combate, siete capturados y ocho menores de edad recuperados.