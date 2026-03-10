Brasil considera aún limitados los efectos de la guerra en su mercado de combustibles

El Ministerio de Minas y Energía informó este martes de que intensificó el seguimiento del mercado de combustibles ante la escalada del conflicto en Oriente Medio, con el objetivo de identificar rápidamente posibles riesgos y coordinar medidas que garanticen la seguridad energética del país.

La cartera agregó que, a partir de las informaciones recogidas con el seguimiento que realiza desde finales de febrero, observa que por ahora el conflicto ha tenido pocos efectos en el mercado brasileño de combustibles.

"Hasta el momento, pese al escenario de inestabilidad, la exposición directa de Brasil al conflicto es considerada limitada", afirmó el Ministerio en un comunicado.

El organismo explicó que Brasil es un importante exportador de petróleo, por lo que no depende del crudo importado de los mercados externos.

Agregó que el país importa una pequeña parte de los derivados que consume internamente, especialmente diésel, pero que los países del golfo Pérsico tienen poca participación como abastecedores de los combustibles comprados por Brasil.

Según el comunicado, pese a ello el Gobierno realiza un "acompañamiento diario" de la evolución del mercado internacional de petróleo y derivados, ya que las tensiones geopolíticas pueden afectar los flujos logísticos y generar volatilidad en los precios globales.

El Ministerio explicó que busca preservar la normalidad del suministro de combustibles en Brasil y permitir la adopción de medidas preventivas si fuera necesario, en línea con prácticas utilizadas anteriormente en contextos geopolíticos similares.

Pese al aumento de las cotizaciones en los mercados internacionales, la petrolera estatal brasileña Petrobras, responsable por la mayor parte del abastecimiento nacional, hasta ahora no ha modificado los precios de los combustibles en Brasil.

La presidenta de la empresa estatal, Magda Chambriard, afirmó el pasado viernes en una rueda de prensa que Petrobras mantendrá los precios por ahora al ver que aún hay "mucha volatilidad" y que es difícil decir si el conflicto va a agravarse o no.

El conflicto iniciado a finales de febrero por lo ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado tensiones en los mercados energéticos globales y una subida del precio del petróleo, al tratarse de una región clave para el suministro mundial de crudo.