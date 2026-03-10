Brasil pide explicaciones a TikTok por la tendencia que ensalza la violencia machista

El asunto también está en manos de la Policía Federal de Brasil, que ha abierto una investigación a instancias de la Abogacía General del Estado.

En los últimos días proliferaron las publicaciones en las que aparecían "jóvenes simulando patadas y puñetazos, y apuñalando maniquís que representan a figuras femeninas".

Junto a esas imágenes, ya retiradas de la citada plataforma, aparecían mensajes que "justificaban la violencia" en caso de ser rechazado por una mujer, según indicó el Gobierno en una nota.

En este contexto, la Administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva exigió a TikTok Brasil informaciones sobre sus sistemas de moderación automática de contenidos, sus mecanismos de revisión humana, el monitoreo de tendencias emergentes y los controles sobre su algoritmo de recomendación.

En paralelo, las autoridades brasileñas analizarán los metadatos a fin de ayudar con la identificación de las personas detrás de los perfiles que lanzaron esos videos con apología de la violencia contra las mujeres.

Un estudio universitario citado en la denuncia del Gobierno mostró que Brasil registró 6.900 víctimas de feminicidio, consumado o en grado de tentativa, en 2025, un 34 % más que en 2024.

El pasado 4 de febrero, las cúpulas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron un pacto de Estado contra los feminicidios con el objetivo de "proteger a las mujeres, prevenir la violencia y responsabilizar a los agresores".