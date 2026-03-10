Brasil y China entre nuevos países comprometidos a triplicar energía nuclear para 2050

También se incorporaron este martes a esta iniciativa Italia y Bélgica, ampliando la coalición internacional que respalda la llamada Declaración para Triplicar la Energía Nuclear para 2050, a la que se había incorporado a principios de este mes Sudáfrica.

En este sentido, la directora general de la Asociación Nuclear Mundial, la española Sama Bilbao y León, afirmó en la cumbre que las nuevas adhesiones refuerzan "enormemente" la coalición internacional de "países ambiciosos" que respalda la expansión del sector nuclear.

La iniciativa fue presentada originalmente durante la COP28 celebrada en Dubai en diciembre de 2023, cuando 25 países respaldaron una declaración ministerial que planteaba triplicar la capacidad nuclear mundial como parte de los esfuerzos para alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero hacia mediados de siglo.

El documento sostiene que ampliar la energía nuclear puede contribuir a mantener el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados y ayudar a descarbonizar sectores industriales difíciles de electrificar, además de complementar el despliegue de energías renovables.

Además, veintisiete países expresaron hoy su apoyo a ampliar y diversificar la financiación para proyectos de energía nuclear con el objetivo de reforzar la seguridad energética y acelerar la transición hacia sistemas energéticos de bajas emisiones, según una declaración conjunta publicada este martes en la misma cumbre de París.

El documento, firmado por Armenia, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Ruanda, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Ucrania y Vietnam, reconoce el crecimiento de la demanda mundial de energía fiable, asequible y con bajas emisiones de carbono.

Los países signatarios de la 'Declaración sobre la financiación de la energía nuclear' subrayan que cuando se utiliza de forma responsable, puede contribuir de manera significativa a la seguridad energética y al desarrollo económico, en línea con las prioridades nacionales de cada Estado.

La declaración destaca la necesidad de movilizar financiación adecuada, previsible y diversificada para impulsar proyectos nucleares civiles. Para ello, abogan por modelos que combinen recursos públicos, instituciones financieras internacionales, organismos de crédito a la exportación, inversión privada e instrumentos financieros innovadores, junto con marcos regulatorios estables.

Según el documento, varias instituciones financieras internacionales trabajan actualmente con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y otras organizaciones para apoyar a los países interesados en desarrollar o ampliar sus programas nucleares civiles, incluyendo asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y posibles instrumentos de financiación para proyectos futuros.

También en el marco de la cumbre de París, treinta y tres países, entre ellos Francia, China, Canadá, Japón o Reino Unido, reafirmaron este martes su compromiso con la energía nuclear como "recurso estratégico" para satisfacer la creciente demanda mundial de electricidad y avanzar en la descarbonización de las economías.

La declaración general conjunta, publicada por el Elíseo, estaba también firmada por Armenia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Jordania, Kazajstán, Lituania, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Países Bajos, Polonia, República de Corea, República Democrática del Congo, República Checa, Ruanda, Serbia, Suecia, Turquía, Ucrania y Vietnam.

Titulada 'Por una energía nuclear segura y asequible para todos', la declaración subraya que la energía nuclear constituye un pilar clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar la seguridad energética y promover una transición hacia sistemas energéticos limpios, justos y sostenibles.