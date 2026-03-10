Bruselas llama a mantener "máxima presión" sobre Rusia tras aliviar Trump las sanciones

"El repunte de los precios del petróleo y el gas podrían proporcionar beneficios inesperados para Rusia, así que por eso es importante aplicar estrictamente el tope al precio (del petróleo) del G7 y, potencialmente, avanzar hacia una prohibición total de los servicios marítimos para limitar los ingresos de guerra de Rusia", dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin).

De lo contrario, añadió, se reforzaría la capacidad de Rusia de continuar con su guerra contra Ucrania, se socavaría el apoyo de la UE a Kiev, así como "los objetivos que Estados Unidos e Israel están intentando alcanzar, dado que sabemos que Rusia apoya el esfuerzo de guerra de Irán".

Trump anunció ayer que Estados Unidos levantará algunas sanciones petroleras temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo, después de que la guerra en Irán haya disparado los precios de petróleo y gas a nivel mundial.

La semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo a la cadena Fox Business que el Gobierno estaba considerando retirar sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas luego del inicio de la guerra. Previamente, el Tesoro había anunciado que permitiría que la India pudiera negociar, durante 30 días, con petroleo ruso varado en el mar.

Por su parte, la Unión Europea tiene preparado su vigésimo paquete de sanciones a Moscú por su guerra contra Ucrania, que incluye un veto total al crudo ruso prohibiendo los servicios marítimos a la llamada "flota fantasma", pero este no sido aprobado todavía por el veto que ejercen sobre el mismo Hungría y Eslovaquia.

Ambos países condicionan el desbloqueo de las sanciones a que Ucrania repare el oleoducto Druzbah, dañado por los ataques de Rusia, y permita el flujo de crudo ruso por esa vía hacia sus respectivos territorios nacionales.