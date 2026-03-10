Bruselas pide que rebajas fiscales a la energía no pongan en peligro las cuentas públicas

"Es importante que los Estados miembros que adopten estas medidas lo hagan de forma que no socaven la sostenibilidad fiscal, es decir, que sea de una manera selectiva y limitada en el tiempo", dijo el ex primer ministro letón en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin).

Dombrovskis compartió que "algunos países están considerando medidas fiscales" para hacer frente a la subida del precio del petróleo y el gas, y en consecuencia de la electricidad, tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la posterior respuesta de Teherán contra los países del Golfo.

La adopción de medidas fiscales es la recomendación, recordó, que el Ejecutivo comunitario incluyó en su plan de acción para una "energía asequible", presentado el año pasado, pero el comisario subrayó que la situación entre Estados miembros es "desigual" en cuanto a los impuestos y las tasas que aplican a la electricidad y el gas.

"Tenemos que vigilar la situación muy estrechamente y estar preparados para reaccionar cuando sea necesario", expresó Dombrovskis, quien también incidió en que es necesario conocer "cuánto dura" el conflicto y cómo es el impacto final del mismo porque la evolución de los precios ahora mismo es "extremadamente volátil".

Los titulares de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) y del conjunto de la UE (Ecofin) abordaron este lunes y martes, respectivamente, el impacto económico de la guerra de Irán, con un foco especial en las consecuencia en los mercados de hidrocarburos.

El titular chipriota de Finanzas, Makis Keravnos, cuyo país ostenta este semestre la presidencia de turno de la UE, aseguró en la misma comparecencia que en estos debates hubo "muchas referencias" a las medidas que se podrían adoptar, pero no "sugerencias específicas" por el momento.

"No tenemos medidas específicas por ahora. Hay que analizar la situación primero y eso sólo puede ocurrir cuando se estabilice, entonces podremos analizar cuáles son las mejores medidas", expuso.

Además de las actuaciones que los Estados miembros puedan adoptar a nivel doméstico, como rebajas fiscales o ayudas directas a sectores y hogares, en la recámara se encuentran otras medidas que la UE ya impulsó desde Bruselas en la crisis energética de 2022, como una flexibilización de las reglas fiscales para dar a las capitales más margen de gasto.