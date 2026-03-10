Canciller cubano habla con diplomáticos de Oriente Medio por la "grave escalada" regional

Las conversaciones tuvieron lugar después del intercambio que el ministro cubano sostuvo con su homólogo de Irán, Abás Araqchí, a partir de los ataques de EE.UU. e Israel contra ese país y de la guerra que se ha desatado en la región.

Rodríguez escribió en las redes sociales que intercambió opiniones sobre "los últimos acontecimientos y la grave escalada, provocada por la agresión de EE.UU. e Israel contra Irán", a quienes acusó de haber "impuesto a la región" una guerra.

Asimismo señaló que si la escalada de tensiones "no se detiene", la espiral "tendrá impredecibles consecuencias para la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional".

El ministro de Exteriores de la isla también subrayó "el principio del respeto a la soberanía nacional e integridad territorial de todas las naciones de la región, incluido el llamado a preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo en este delicado momento.

Además, Rodríguez destacó "los lazos de amistad y cooperación que unen a Cuba con esas naciones árabes".

Sus interlocutores fueron el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, el jeque Yarah Yaber al Ahmad al Sabah; el viceprimer ministro y canciller de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdulá bin Zayed Al Nahyan; y el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Catar, Sultan Bin Saad Al-Muraikhi.

Cuba mantiene relaciones estables y de diálogo político con los gobiernos de esos tres países, así como de cooperación en las áreas económica, comercial, inversiones, sanitaria y otras.

El Gobierno cubano ha condenado repetidamente los ataques conjuntos de Tel Aiv y Washington contra Irán, calificándolos de ilegales, ha denunciado que violan la "soberanía" e "integridad territorial" de ese país y ha instado a la comunidad internacional a "detener esta agresión y una escalada" de "impredecibles consecuencias".

Durante décadas, los gobiernos de La Habana y Teherán han sido estrechos aliados políticos.