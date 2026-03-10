Concesionaria vial demanda a Perú en EE.UU. para reclamar pago de 99,4 millones de dólares

De acuerdo al laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, el Estado peruano incumplió con el procedimiento para la aceptación formal de obras terminadas, y no adoptó las medidas suficientes para restablecer el orden social frente a las protestas que impidieron la apertura del peaje de Ticlio, uno de los puntos estratégicos de acceso al centro del país.

Además, el tribunal arbitral remarcó que el Estado peruano impidió que la concesionaria pueda operar la estación y recaudar los ingresos previstos en el contrato.

Estos hechos constituyeron incumplimientos, tanto del contrato de concesión, como del contrato de garantía firmado por el Estado, señaló el laudo citado por la empresa en una nota de prensa.

La instalación de la garita de peaje en Ticlio, el punto de mayor altitud de la vía al estar sobre los 4.800 metros respecto al nivel del mar, provocó, en 2018, protestas de los transportistas de carga que transitan esa vía, quienes la bloquearon y pidieron al entonces gobierno que anulara el contrato de concesión al considerar el cobro de peaje como un abuso de la concesionaria.

La acción presentada ante el tribunal de Columbia busca que esa corte reconozca y ordene la ejecución del laudo arbitral del Ciadi, lo que permitiría a Deviandes iniciar procedimientos para el cobro del monto reconocido.

Asimismo, la resolución del tribunal podría habilitar medidas de ejecución contra activos del Estado peruano en el extranjero, incluyendo embargos, en caso de persistir el incumplimiento del pago ordenado por el tribunal arbitral, advirtió la compañía.

Actualmente, Deviandes es la concesionaria encargada de la operación y mantenimiento de un tramo de la Carretera Central, en el marco del proyecto de integración regional IIRSA Centro.