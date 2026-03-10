Cruz Roja Internacional pide 44 millones de euros para las labores humanitarias en Irán

Con esos fondos se quiere dar apoyo a cinco millones de personas en 30 provincias del país afectadas durante los próximos 16 meses, señaló la federación de sociedades nacionales en un comunicado.

"Se dará prioridad a quienes se ven directamente afectados por las hostilidades, los daños a la infraestructura y las interrupciones de los servicios básicos", indicó FICR.

"El trabajo sobre el terreno de la Media Luna Roja Iraní y de la FICR es vital para salvar vidas, cada momento cuenta", indicó la representante de la federación en Irán, María Martínez.

La federación detalló que más de 2.100 equipos de respuesta y más de 6.500 miembros del personal y voluntarios han sido desplegados para apoyar a las comunidades.

El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, aseguró anoche que desde el inicio de la ofensiva han matado a 1.900 soldados y comandantes del régimen iraní, mientras que la ONG con sede en Estados Unidos HRANA cifra en más de 1.100 los civiles muertos desde el 28 de febrero, día del inicio de la escalada bélica a raíz de los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán, y su subsiguiente respuesta.