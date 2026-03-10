Cuatro muertos en un ataque ruso con bombas aéreas a la ciudad ucraniana de Sloviansk

Otras 16 personas, entre ellas un menor de 14 años, resultaron heridas en el ataque.

“Otro ataque cínico a civiles. Esta vez los rusos han lanzado tres bombas aéreas en el centro de Sloviansk”, escribió Filashkin en sus redes sociales.

Sloviansk es junto a Kramatorsk uno de los dos grandes feudos que Ucrania conserva en la región de Donetsk, de la que Rusia controla más de tres cuartos del territorio.

Rusia exige que Ucrania le entregue también la parte de la región que sigue controlando Kiev como condición para poner fin a la guerra.

Ucrania considera inaceptable la exigencia rusa y esgrime, entre otras razones, los derechos de la población ucraniana que permanece en la parte de la región que sigue bajo control de Kiev.