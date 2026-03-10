De 'Un mundo para Julius' a 'Dándole pena a la tristeza', los obras esenciales de Bryce

Entre sus obras esenciales se pueden mencionar las siguientes:

En estos cuentos se comienza a vislumbrar el estilo narrativo confesional e intimista de Bryce, con una prosa cargada de humor y melancolía, que harían célebres y reconocibles sus narraciones.

En esta novela, Bryce relata la infancia de Julius, un niño solitario de una familia aristocrática peruana que contempla con sensibilidad y lleno de interrogantes el contraste entre su mundo cargado de privilegios y el de los empleados que lo rodean.

La novela fue llevada al cine en 2021 en una adaptación realizada por la directora peruana Rossana Díaz Costa.

Narra las venturas y desventuras, amorosas, intelectuales y políticas, del joven escritor peruano Martín Romaña en París antes y durante los sucesos de Mayo del 68.

Esta obra fue seguida por los tomos 'Permiso para sentir', de 2005, y 'Permiso para retirarme', con el que Bryce dio por cerrada su carrera literaria, en 2019.

Es una historia que narra las aventuras y desventuras del profesor universitario peruano Max Gutiérrez, quien vive en la ciudad francesa de Montpellier, mientras padece de un insomnio crónico

La editorial destacó la capacidad del autor para trasladar la oralidad al lenguaje escrito, así como su humor tierno e irónico, los sellos característicos del estilo del escritor peruano, que convierten esta en una "historia inolvidable".

Durante muchos años, Bryce anunció que tenía en mente escribir una obra con ese título, basado en el recuerdo de una de las empleadas de su casa, la mama Rosa, quien en una ocasión en la que le preguntó cómo estaba, le respondió: "Aquí pues niño Alfredo, dándole pena a la tristeza".