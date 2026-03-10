Desarticulan una red de ciberestafas entre Italia y España que financiaba a la mafia

La investigación, dirigida por la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de Nápoles (sur), se ha saldado con la detención de dos empresarios del sector automovilístico con domicilios en ambos países, informó este martes la Guardia de Finanza (policía económica italiana) en un comunicado.

La red afectó a un mínimo de 38 víctimas italianas, a las que estafaron cerca de 800.000 euros mediante métodos de engaño masivo a través de internet y telefonía para acceder de forma abusiva a los sistemas bancarios y robar datos personales.

Aproximadamente el 40 % de estos beneficios ilícitos se entregaba en efectivo a miembros destacados del clan de los Casalesi, uno de los grupos más poderosos de la camorra (mafia napolitana).

Estos fondos servían para financiar las operaciones del grupo mafioso y para el mantenimiento de las familias de los miembros que se encuentran en prisión.

El esquema de estafa más habitual consistía en el envío de mensajes de texto o correos electrónicos que simulaban ser de la entidad bancaria del usuario para alertar sobre un cargo falso, se precisa en el comunicado.

Una vez captada la atención de la víctima, un miembro de la red se hacía pasar por un empleado del departamento de seguridad del banco mediante una llamada telefónica, convenciendo a la persona para que realizara una transferencia a una cuenta controlada por el grupo.

En otros casos, los estafadores recurrían al duplicado fraudulento de las tarjetas SIM de los teléfonos móviles de las víctimas para poder recibir los SMS que envían los bancos para autorizar operaciones.

Los fondos obtenidos eran enviados rápidamente a otras cuentas corrientes, incluso en el extranjero, retirados en efectivo o empleados para comprar monedas virtuales, al considerarlas una inversión segura por la dificultad de identificar a los titulares de los monederos digitales.

Además de las detenciones de los dos líderes, ordenadas por el juez de instrucción del Tribunal de Nápoles, la operación ha incluido 21 registros en diversas provincias italianas como Nápoles , Caserta (sur) y Módena (norte), entre otras.

En total, hay 24 personas bajo investigación por delitos de asociación ilícita, fraude informático y blanqueo de capitales, con el agravante de colaboración mafiosa para seis de ellas.