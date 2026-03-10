Dimite titular de petrolera paraguaya y Peña nombra reemplazo para fortalecer a la estatal

En un comunicado difundido en redes sociales, Jara, quien asumió la presidencia de Petropar en agosto de 2023, comunicó que había presentado su dimisión ante Peña, decisión que, aseguró, adoptó "ante los hechos de público conocimiento, y con el propósito de contribuir a la paz social, a la estabilidad institucional y al respeto", sin abundar en detalles.

"Asumo esta decisión -agregó Jara- con responsabilidad, serenidad y dignidad, convencido de que en momentos sensibles el interés nacional debe estar por encima de toda consideración personal".

Poco después, Peña anunció en la red social X que para "este segundo tiempo" de su mandato, que comenzó en 2023, pidió a Wilka "que asuma la conducción de la institución con una misión clara: proyectar -dijo- a Petropar hacia el futuro y fortalecer su rol estratégico, avanzando hacia una gestión más ágil y eficiente".

"Petropar es una empresa clave para mi Gobierno. Desde allí hemos tomado decisiones importantes, como la reducción del precio de los combustibles para acompañar a las familias y al sector productivo", agregó el mandatario en su mensaje.

De igual forma, Peña encomendó al nuevo presidente de Petropar que inicie un diálogo directo con los cañicultores "para construir soluciones responsables y sostenibles que den previsibilidad al sector y fortalezcan toda la cadena productiva".

Los productores de caña retomaron esta semana sus movilizaciones con tractores en el departamento de Guairá (este) para exigir la construcción de una nueva planta para la molienda en una alcoholera de Petropar, hecho que ya había sido motivo de protestas y bloqueos de vías que se extendieron por 17 días y fueron levantados en octubre de 2025 tras un acuerdo con el Gobierno.

Jara se vio envuelto en las últimas semanas en una polémica por las publicaciones de medios locales sobre presuntas observaciones en las declaraciones juradas de bienes que presentó entre 2018 y 2023, así como desde ese año hasta octubre de 2025. El funcionario, según las versiones periodísticas, presentó sus descargos que están bajo análisis.

Su sucesor, Wilka, quien ingresó en 1992 a la petrolera como auxiliar del Departamento de Tesorería, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y cursó posgrados en Ingeniería y Administración de Negocios.