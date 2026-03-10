Dos muertos, una periodista entre ellos, en los ataques de Israel el lunes a Gaza

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás gazatí registró a lo largo del lunes dos víctimas mortales, además de dos heridos, en ataques israelíes. Con ellos ya son 649 los muertos desde que entró en vigor el alto el fuego el pasado 10 de octubre, y 72.134 desde que Israel lanzó su ofensiva en represalia por el 7 de octubre de 2023.

"El número de periodistas martirizados asesinados por la ocupación israelí subió a 261 tras el anuncio del asesinato de la periodista Amal Shamali", recogió la Oficina de Medios del Gobierno gazatí.

Según el comunicado del Ejecutivo de la Franja, Shamali trabajaba para Qatar Radio en el enclave.

La periodista de 46 años murió en un ataque en la zona de Zawaida, en el centro de Gaza, según recogieron medios palestinos.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, recogió el lunes además la muerte de un gazatí de 30 años, identificado como Imad Felfel, después de que un dron cuadricóptero israelí arrojara una bomba contra un grupo de personas en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza (norte).

A pesar de la escalada bélica con Irán y el Líbano, Israel mantiene su presencia en más del 50 % de la Franja y aún ataca ocasionalmente a la población a pesar del alto el fuego vigente.