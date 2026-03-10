Ecuador amplía contratos petroleros de Orion Energy para invertir 119 millones en Amazonía

El objetivo principal de esta firma es aumentar las actividades exploratorias y la producción nacional de petróleo, lo que derivará en mayores ingresos para la economía del país, según explicó el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado.

Orion Energy opera en los bloques 52 y 54, ubicados en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, los que producen aproximadamente 5.200 barriles diarios, de acuerdo a cifras de la empresa.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que el desarrollo de estos contratos se realizarán bajo una visión de "gestión responsable y sostenibilidad ambiental".

La empresa señaló que el proceso de renegociación inició en marzo de 2023 y contempló un trabajo técnico, económico, legal y socioambiental conjunto entre equipos especializados del ministerio y de Orion Energy.

El contrato modificatorio para el bloque 52 prevé asegurar más de 49,6 millones de dólares en nuevas inversiones obligatorias durante los primeros seis años, extender la vida productiva del activo e incrementar la producción mediante la perforación de cuatro nuevos pozos de desarrollo, la recuperación de producción mediante dos actividades de reacondicionamiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno estima que la producción de este bloque se incremente en un acumulado de 6,08 millones de barriles.

Mientras que en el bloque 54 se reforzará la operatividad y se viabilizarán inversiones adicionales por un monto estimado de 70,24 millones de dólares en el período comprendido entre 2026 y 2032.

Además, aumentará su producción mediante la perforación de nuevos pozos de desarrollo en un total estimado de 9,74 millones de barriles hasta el 2042.

Orion Energy señaló que, como resultado de la renegociación, se estima que el Estado ecuatoriano perciba ingresos superiores a 442 millones de dólares durante el período extendido del contrato.