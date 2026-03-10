Ecuador lanza una estrategia nacional para fomentar un uso ético y responsable de la IA

Según informó el Ministerio de Telecomunicaciones en un comunicado, la estrategia fue lanzada en un evento realizado en Quito, donde el titular de la cartera, Roberto Kury, destacó que la iniciativa busca posicionar al país en "la economía del conocimiento" y promover soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

Según explicó el ministro, la estrategia plantea impulsar el "desarrollo, adopción y gobernanza" de la inteligencia artificial bajo principios de transparencia, ética, inclusión y respeto a los derechos humanos.

"Se busca aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para optimizar los servicios públicos, dinamizar el sector productivo y generar nuevas oportunidades de empleo y crecimiento económico", afirmó Kury durante su intervención.

"Nuestro objetivo es que el país no solamente sea un consumidor de inteligencia artificial, sino que sea un desarrollador de la inteligencia artificial", añadió.

Además de esta estrategia nacional, existen varios proyectos de ley relativos a la inteligencia artificial que aún están en trámite en la Asamblea Nacional (Parlamento).

La estrategia se estructura en tres ejes principales, que son la gobernanza de la inteligencia artificial, orientada a establecer un marco ético y transparente para su desarrollo y uso; el fortalecimiento de capacidades y tecnología, enfocado en mejorar el talento humano, la infraestructura digital y la gestión de datos.

De igual forma la adopción y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial en sectores públicos y privados.

Para su elaboración, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que brindaron respaldo técnico para su diseño e implementación.

En el acto de este martes estuvieron presentes la jefa de la División de Capacidad Institucional del BID, Paula Acosta; la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Inka Mattila, y autoridades de distintas funciones del Estado.