Ecuador y Estados Unidos incautan 1,9 toneladas de droga en altamar

La droga, cuyo tipo no se especificó, estaba distribuida en 77 bultos y estaría valorada en alrededor de 40 millones de dólares en el mercado estadounidense y 70 millones de dólares en el mercado europeo.

Durante el operativo se detuvo a dos ciudadanos ecuatorianos identificados como Víctor V. y Jonathan V.

El Ministerio de Defensa agregó en un comunicado que esta operación se enmarca "en los acuerdos de cooperación que Ecuador mantiene con países aliados para combatir los delitos transnacionales en los espacios acuáticos".

Ecuador y Estados Unidos han realizado varias incautaciones en altamar en el último año. La más reciente fue el pasado 23 de febrero, cuando decomisaron 3,12 toneladas de cocaína que estaban en una embarcación localizada cerca del límite político internacional de Ecuador con Perú, en el sur del país.

Estos dos países también iniciaron la semana pasada operaciones militares conjuntas en suelo ecuatoriano contra organizaciones "terroristas", en las que bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos criminales disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo a datos oficiales.