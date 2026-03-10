EEUU sube a 16 la cifra de barcos minadores iraníes destruidos cerca del estrecho de Ormuz

El Centcom informó del número de buques "eliminados" en un mensaje en X al que acompañó con un video que muestra diferentes ataques a naves, muchas de ellas pequeñas lanchas, y todos, a excepción de dos, amarrados a muelles.

Horas antes, el presidente Donald Trump había afirmado que las fuerzas estadounidenses eliminaron diez de estas embarcaciones.

"Me complace informar de que en las últimas horas hemos golpeado, y destruido por completo, 10 barcos y/o barcos inactivos de colocación de minas, ¡y más por seguir!", escribió el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social.

El Comando Central presumió de que, gracias a los ataques que se han llevado en estos once días de conflicto, estaban "degradando la capacidad del régimen iraní para proyectar poder en el mar y acosar al transporte marítimo internacional".

"Durante años, las fuerzas iraníes han amenazado la libertad de navegación en aguas esenciales para la seguridad y prosperidad de Estados Unidos, la región y el mundo", añadió.

Los minadores han cobrado el protagonismo del relato relacionado con las hostilidades en Oriente Medio después de que dos personas cercanas a informes de inteligencia estadounidenses confirmaran a varios medios, entre ellos CNN, que Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz.

La situación en el estrecho -enclave energético estratégico, por donde pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos- ha alterado el mercado del petróleo internacional después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara.

Teherán, que en un primer momento negó que estuviera cerrado, declaró hace unos días que es poco probable garantizar la seguridad en la zona.

Las fuentes anónimas citadas por la CNN explicaron que por ahora solo se han colocado unas pocas docenas de minas, pero que podrían colocar cientos de ellas en la vía con la flota que aún conserva Irán.

Sin embargo, no hay confirmación oficial de que esto se haya producido, al menos hasta la fecha.