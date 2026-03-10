El BBVA prevé que México crezca 1,8 % en 2026 y se mantenga cerca de ese nivel hasta 2030

Durante la presentación del informe “Situación México”, el economista principal de BBVA México, Arnulfo Rodríguez, explicó que la institución revisó al alza su previsión de crecimiento para 2026, del 1,2 % al 1,8 %, y mantuvo una expectativa del 2 % para 2027.

De acuerdo con las más recientes estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno mexicano espera un crecimiento cercano al 3 %.

Para 2028 el BBVA proyectó un crecimiento de 1,8 % y luego prevé un alza del 1,9 % en 2029 y 2030, cuando concluye el mandato de Sheinbaum.

En la presentación, el banco atribuyó esta mejora al impulso observado al cierre de 2025, cuando el PIB creció un 0,9 % trimestral y un 0,8 % anual, así como a una expectativa de fortalecimiento paulatino de la inversión y del consumo.

Rodríguez señaló que el consumo se mantiene como el componente más sólido de la demanda interna y que hacia 2026 se anticipa una mejoría progresiva de la inversión fija bruta.

De acuerdo con BBVA, este escenario estaría respaldado por una política monetaria menos restrictiva, la ausencia de una mayor consolidación fiscal y una reducción de la incertidumbre comercial.

También prevé un mejor comportamiento del sector servicios, favorecido por el Mundial de fútbol, y una recuperación de la manufactura vinculada a sectores asociados al desarrollo de inteligencia artificial en Estados Unidos, como equipo de cómputo, comunicaciones y accesorios electrónicos.

Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, sostuvo que la perspectiva de crecimiento más firme para los próximos años descansa, además, en la posición relativa de México frente a Estados Unidos.

Explicó que el país conserva ventajas para exportar al mercado estadounidense por su cercanía geográfica, su integración con las cadenas regionales de valor y el trato preferencial que mantiene el T-MEC frente a otros socios comerciales.

En ese contexto, afirmó que “la narrativa del nearshoring (relocalización de las cadenas de suministro) va a regresar a México” una vez que exista mayor certeza sobre la revisión del T-MEC, que iniciará sus primeras negociaciones la próxima semana.

La presentación del banco también subraya que México se consolidó como principal proveedor de Estados Unidos al abastecer el 15 % de sus importaciones, y que el 81,3 % de las exportaciones mexicanas ingresaron libres de arancel a ese mercado en 2025.

Para BBVA, una revisión exitosa del T-MEC reforzaría la confianza para invertir, comercio y cadenas regionales, al tiempo que favorecería a sectores clave como automotriz, agroindustria y alta tecnología.

Serrano añadió que otro soporte para el crecimiento sería el impulso a proyectos de infraestructura y energía, que podrían ayudar a destrabar los principales cuellos de botella, pendientes desde la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y atraer más capital productivo con contratos de inversión mixta.