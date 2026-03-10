El brent baja un 8 % hasta 91 dólares ante una posible desescalada en Oriente Medio

El barril de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, para entrega en mayo llegó a bajar a 88,26 dólares en la cotización electrónica de madrugada, un descenso de casi el once por ciento frente al cierre de la víspera.

Tras superar los 94 dólares en algunos momentos de la sesión, el brent volvió a caer a 89,29 dólares a las 9,45 GMT y después oscilaba entre los 90 y 92 dólares, reflejando la volatilidad del mercado.

El petróleo europeo tiende hoy a la baja tras registrar el lunes su mayor ascenso intradiario con una subida del 29 % hasta 119,50 dólares, su precio más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

Los inversores valoran este martes el comentario hecho la víspera por Trump, que en una entrevista con CBS aseguró que la ofensiva conjunta con Israel iniciada el 28 de febrero está "casi terminada", lo que redujo los temores a interrupciones de suministro desde la región.

No obstante, el mercado sigue pendiente de la posición del líder republicano, dado que posteriormente se contradijo al afirmar que aún no sabía "hasta dónde podían llegar", para acabar amenazando con "golpear 20 veces más fuerte" a Irán si bloquea el estrecho de Ormuz, por donde circula un 20 % del transporte marítimo de crudo.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní respondió este martes que solo Teherán determinará el fin de la guerra.

De momento, el mercado apuesta por una desescalada, pero la situación es cambiante e imprevisible.