El exdiputado opositor Williams Dávila recibe libertad plena por amnistía en Venezuela

Dávila afirmó que trabajará de "manera incansable" por distintos sectores de la sociedad venezolana, especialmente por los jóvenes, los militares institucionales y los ciudadanos que aún permanecen privados de libertad o sometidos a medidas restrictivas, según la nota de prensa.

Asimismo, consideró su liberación como un paso importante, aunque subrayó que la libertad plena en Venezuela "solo será posible cuando todos los ciudadanos que enfrentan situaciones similares también la alcancen".

Dávila fue detenido en agosto de 2024, en el contexto de la crisis desatada tras las presidenciales de ese año, en las que el ente electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro, un resultado considerado como fraudulento por la oposición liderada María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Fue excarcelado con medidas cautelares en julio de 2025 como parte de una negociación en la que participó el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

El lunes, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa anunció que recibió una notificación de un tribunal con competencia en terrorismo en el que se decreta el sobreseimiento de la causa en su contra. También el exdiputado Américo de Grazia informó que recibió libertad plena.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.

El pasado viernes, el Legislativo informó que un total de 7.654 personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía. De ese total, 247 estaban detenidos y 7.407 tenían medidas cautelares.