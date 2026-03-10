El G7, listo para actuar "de forma urgente" para estabilizar los precios del petróleo

Agregó que hoy habrá una reunión de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para tener los datos precisos de la situación para facilitar a los Gobiernos la toma de decisiones.

Una vez conocidas las cifras, Lescure aseguró que elaborarán "las diferentes posibilidades disponibles" y trabajarán en la coordinación internacional para evitar la explosión de los precios del crudo.

"Seguimos la situación de los mercados muy de cerca y estamos listos a reaccionar en todo momento. Ayer (en la reunión extraordinaria de los ministros del G7 de Finanzas) nos pusimos de acuerdo sobre el principio y hoy (en otra de titulares de Energía) nos damos los medios de hacerlo, que pasan por conocer los datos de forma precisa", señaló.

Lescure no quiso dar ninguna pista sobre la forma en la que actuarían, mientras se especula sobre la puesta en el mercado de las reservas de petróleo que tienen los países del G7.

Se limitó a decir que intervendrán "en el momento necesario" y que están en condiciones de hacerlo "muy rápidamente".

El ministro, cuyo país preside este semestre el G7, señaló que la tensión actual está generada por las amenazas de Irán sobre el estrecho de Ormuz, pero indicó que los diferentes países son conscientes de la necesidad de coordinar sus esfuerzos para estabilizar el mercado mientras se trabaja en la normalización del tráfico marítimo en la zona.

"Todo el mundo es consciente de la situación y todo el mundo quiere estabilizar el mercado y explorar los medios para hacerlo, incluido Estados Unidos", afirmó Lescure al término de la reunión del G7 de Energía, celebrada de forma híbrida (presencial y por videoconferencia) al margen de la Cumbre Mundial de Energía Nuclear, en París.