El gas natural cae más del 15 % tras las declaraciones de Trump sobre el fin de la guerra

A las 8.15 horas (7.15 GMT), el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, se hunde el 15,16 %, hasta esos 47,8 euros por megavatio hora (MWh).

La pasada sesión, el gas natural cerró con una fuerte subida del 5,6 %, aunque en la apertura llegó a disparase un 30 %, hasta situarse en 69 euros.

El gas acumula una revalorización del entorno al 70 % desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán y el conflicto se extendiera a otros países de la región.

El gas natural, al igual que el petróleo, sube con fuerza ante el miedo a un corte del suministro energético como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.