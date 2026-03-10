El gas natural reduce la caída a media sesión y baja el 8,39 %, hasta cerca de 49 euros

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 13.00 horas, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, baja ese 8,39 %, hasta los 48,90 euros por megavatio hora (MWh).

En la apertura de la sesión, el precio del gas natural llegó a bajar con más intensidad, más del 16 %, hasta alcanzar un mínimo en los 46,16 euros.

Y ello después de cerrar la víspera con un alza del 5,6 %, aunque durante la jornada llegó a dispararse un 30 %, hasta situarse en 69 euros.

El gas acumula una revalorización de en torno al 70 % desde que el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán.

El gas natural, al igual que el petróleo, sube con fuerza ante el miedo a un corte del suministro energético como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, en las últimas horas el precio de la energía ha comenzado a caer después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que la guerra con Irán podría terminar pronto.