El IBEX sube un 3,05 % y pone fin a tres días de caídas tras las declaraciones de Trump

De esta manera, el selectivo IBEX 35 cerró la sesión con una subida de 516,8 puntos (3,05 %), hasta los 17.445 enteros, y en lo que va de año se revaloriza un 0,79 %.

El IBEX 35 registró una mañana volátil en la que llegó a marcar su mínimo de la sesión a las 13.30 horas (12.30 GMT) en 17.251 puntos. Sin embargo, el índice inició una progresiva remontada antes de una apertura con ligeros descensos en Wall Street, y tras el arranque en Nueva York, el mercado español protagonizó un repunte que le ha permitido conquistar los 17.445 puntos.

De los 35 valores del selectivo, Grifols (-1,94 %), Repsol (-1,05 %) y Amadeus (-0,45 %) fueron las únicas compañías que han cedido, mientras que ArcelorMittal (7,41 %), el Santander (5,73 %) y Acciona Energía (5,13 %) lideraron las subidas.