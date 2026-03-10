Mundo
10 de marzo de 2026 - 14:55

El IBEX sube un 3,05 % y pone fin a tres días de caídas tras las declaraciones de Trump

Madrid, 10 mar (EFE).- La Bolsa española subió este martes un 3,05 % y acabó con una racha de tres jornadas consecutivas de pérdidas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en la jornada precedente que el conflicto con Irán está "casi acabado" y que está dispuesto a hablar con Irán.

Por EFE

De esta manera, el selectivo IBEX 35 cerró la sesión con una subida de 516,8 puntos (3,05 %), hasta los 17.445 enteros, y en lo que va de año se revaloriza un 0,79 %.

El IBEX 35 registró una mañana volátil en la que llegó a marcar su mínimo de la sesión a las 13.30 horas (12.30 GMT) en 17.251 puntos. Sin embargo, el índice inició una progresiva remontada antes de una apertura con ligeros descensos en Wall Street, y tras el arranque en Nueva York, el mercado español protagonizó un repunte que le ha permitido conquistar los 17.445 puntos.

De los 35 valores del selectivo, Grifols (-1,94 %), Repsol (-1,05 %) y Amadeus (-0,45 %) fueron las únicas compañías que han cedido, mientras que ArcelorMittal (7,41 %), el Santander (5,73 %) y Acciona Energía (5,13 %) lideraron las subidas.