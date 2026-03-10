El IICA destaca el avance de la bioeconomía como motor de crecimiento en Latinoamérica

"Países como Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y México han avanzado en la construcción de estrategias y políticas nacionales y hoy se encuentran en fases de implementación. Otros como Ecuador, Perú y Panamá han apostado también a la bioeconomía como modelo de desarrollo sostenible y están actualmente en procesos de formulación de sus marcos estratégicos", dijo en un comunicado el gerente del Programa de Innovación y Bioeconomía del IICA, Hugo Chavarría.

Chavarría explicó que los negocios bioeconómicos ya ocurren en países de América Latina y destacó el creciente alineamiento de la banca pública y privada con la agenda verde.

El experto afirmó que Latinoamérica y el Caribe tienen condiciones únicas por su biodiversidad, biomasa, base agroindustrial, capacidades científicas y mercados en expansión y que la región ha avanzado significativamente en la última década, pero advirtió que persisten desafíos comunes en financiamiento, escalamiento tecnológico, armonización regulatoria y coordinación institucional.

El IICA destacó iniciativas como la tercera edición de la Comunidad de Práctica de Bioeconomía, llevada a acabo recientemente en Panamá, donde unos 80 líderes de 12 países de América Latina intercambiaron experiencias acerca de los avances en bioeconomía y discutieron, junto con delegados del Reino Unido, acerca de políticas, estrategias e inversiones en la materia.

El Reino Unido lidera esta iniciativa como parte de su estrategia de cooperación en ciencia, innovación, clima y naturaleza en América Latina, mientras que el IICA y la Red Latinoamericana de Bioeconomía aportan su experiencia técnica y su capacidad de articulación regional.

El subdirector general del IICA, Lloyd Day afirmó que el encuentro fue una oportunidad para intercambiar experiencias e identificar proyectos conjuntos, fortalecer instrumentos financieros y regulatorios y construir una agenda regional de trabajo permanente.

Expresó la voluntad del IICA y de la Red Latinoamericana de Bioeconomía, que reúne a más de 100 instituciones en 18 países, de consolidar una plataforma regional para acompañar a los países en el diseño, implementación y escalamiento de sus estrategia, políticas e inversiones.

La Red Latinoamericana de Bioeconomía ha venido trabajando en asuntos como formación de capacidades, desarrollo de estrategias y políticas públicas, fortalecimiento científico y tecnológico, financiamiento, construcción de métricas, impulso a bioemprendimientos y posicionamiento de la región en la agenda global, detalló el IICA.