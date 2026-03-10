El Kremlin defiende con la ley en la mano los últimos cortes masivos de internet en Rusia

"Todos los cortes y restricciones de las comunicaciones se están implementando en estricto cumplimiento con la legislación vigente", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov vinculó la situación con las enmiendas legales introducidas el pasado 21 de febrero y que permiten al Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) obligar a los teleoperadores a cortar la conexión a la red sin alegar motivos concretos, que son establecidos en cada caso concreto por el jefe de Estado, Vladímir Putin.

Ante los problemas que los cortes de internet pueden causar a las empresas rusas, Peskov señaló que ello "requiere un análisis más profundo" y que existen listas blancas de servicios que no se ven afectados por las suspensiones de servicios de red móvil.

"A medida que se analice la experiencia, se propondrán diversas soluciones para abordar los problemas que, lamentablemente, acompañan a estas restricciones", concluyó.

Durante los últimos días se experimentan cortes de servicio telefónico e internet en las principales ciudades rusas.

En varias zonas de la capital rusa el internet móvil no funciona desde el pasado viernes, mientras que en la ciudad de San Petersburgo se cortó el servicio el lunes, lo que coincidió con el derribo de un dron ucraniano en la vecina región de Leningrado.

Sin embargo, a pesar de que las autoridades rusas excusan los cortes con los constantes ataques de drones ucranianos, la mayoría de las regiones con cortes de red no se encuentran entre los principales objetivos de Kiev.

El primer borrador de la citada enmienda establecía que las interrupciones a petición del FSB buscarían garantizar la seguridad de la población por orden del gobierno y el presidente.

En cambio, en la versión final se sustituyó la palabra "petición" por "demanda", se eliminó por completo la sección que hacía referencia a los motivos de seguridad y que la decisión fuese exclusivamente del presidente ruso.

El resultado es que la ley permite bloquear el servicio de internet y telefonía en regiones concretas o incluso en todo el país sin explicar los motivos.

Además, la normativa desresponsabiliza a los teleoperadores por no cumplir con los servicios prestados a sus clientes.