El líder opositor húngaro denuncia una campaña de desprestigio de Orbán con apoyo ruso

"En los próximos días, el Fidesz lanzará, junto con los servicios rusos, una campaña de desprestigio y desinformación ya probada anteriormente en Moldavia, principalmente en las redes sociales, y en particular en el TikTok", señaló en Facebook.

El líder opositor, presidente del partido Tisza, que lidera las encuestas de intención de voto, añadió que la campaña será lanzada este jueves con 14 vídeos "falsos y difamatorios", preparados con inteligencia artificial y que apuntan a los candidatos opositores y a sus familias.

Magyar instó a Orbán "a que detenga de una manera inmediata estos fraudes electorales y expulse de Hungría a los agentes rusos", al tiempo que prometió que tras las elecciones "todos los que participan en estos crímenes tendrán que responder ante los tribunales".

El periodista de investigación Szabolcs Panyi, editor del portal VSquare, señaló recientemente que según "fuentes de seguridad nacional europeas" Moscú habría encargado a un grupo de agentes de manipulación de elecciones intervenir en los comicios de abril.

"Según las fuentes, el objetivo es muy sencillo: mantener a Viktor Orbán en el poder", dijo Panyi, quien nombró como supuesto responsable de esas operaciones a Serguéi Kiriyenko, ex primer ministro de Rusia y antiguo jefe del ente nuclear estatal Rosatom.

El Gobierno de Orbán, el líder comunitario mejor aliado de Moscú, aseguró que las afirmaciones de Magyar son bulos, mientras que la embajada rusa en Budapest también desmintió esas informaciones.

La mayoría de las encuestas aseguran que el partido de Orbán, en el poder desde 2010 con mayorías de dos tercios en el Parlamento, podría perder el poder frente a Tisza.

El instituto demoscópico Medián registró a finales de febrero una ventaja de 20 puntos porcentuales para Tisza, con un apoyo del 55 %, frente al 35 % del Fidesz.