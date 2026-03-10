El Nikkei repunta un 2,88 % tras su desplome del lunes por la guerra en Oriente Medio

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 1.519,67 puntos, hasta situarse en 54.248,39 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un 2,47 %, u 88,44 puntos, hasta situarse en 3.664,28 enteros.

Los precios del petróleo, que este fin de semana alcanzaron máximos de tres años, retrocedieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en una entrevista que la guerra con Irán está "muy adelantada respecto a los plazos previstos" y podría terminar pronto.

El precio del barril de brent, el de referencia en Europa, cayó en la apertura de este martes más del 6 %, hasta situarse en el entorno de los 92 dólares, en un contexto de fuerte volatilidad por la escalada bélica en Oriente Medio.

Las subidas fueron generalizadas este martes en las principales empresas de Japón, que importa alrededor de un 90 % de su crudo desde Oriente Medio y es altamente dependiente de las importaciones energéticas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subió un 2,36 %, y su rival Honda creció un 0,86 %.

En semiconductores, uno de los sectores más golpeados por las caídas de este lunes, la firma Advantest repuntó un 5,25 %, y Disco subió un 4,95 %.

Además, el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), creció un 2,57 %.

La banca también se recuperó algo de las bajadas del lunes, y el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, avanzó un 2,12 %.

En defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Industries creció un 1,48 %, y su rival Kawasaki Heavy Industries subió un 3,98 %.

Sin embargo, el fabricante de bebidas Asahi bajó un 1,29 % tras publicar hoy unos resultados financieros para el período entre enero y septiembre más bajos de lo esperado, y después de retrasar varios meses la publicación del informe por el ciberataque que sufrió en septiembre del año pasado.

Mientras, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony avanzó un 1,7 %, y la empresa de videojuegos Nintendo creció un 5,97 %.