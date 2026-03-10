El número de españoles evacuados por la guerra de Irán alcanzará hoy las 6.000 personas

El ministro español precisó que las operaciones de evacuación siguen abiertas por todas las vías posibles, excepto la de Irán, que concluyó con éxito el pasado sábado.

"Nuestro objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desea y, desde luego, no vamos a dejar a ningún español atrás", aseguró, y precisó que hasta ahora se realizaron nueve operaciones de evacuación terrestre y tres aéreas con aviones de las Fuerzas Armadas.

Las operaciones terrestres se han llevado a cabo de Teherán a Bakú, de Jerusalén a Amán, de Tel Aviv a El Cairo, de Baréin a Riad y de Kuwait a Riad.

Además de las tres evacuaciones aéreas desde Omán por parte del Ejército del Aire y del Espacio, Albares destacó que se están realizando "múltiples" gestiones con todas las compañías aéreas que vuelan a o desde la región para recolocar a los pasajeros españoles en los vuelos comerciales que se han operado, en especial desde Catar y desde Emiratos Árabes.

Se ha recurrido asimismo a vuelos de otros países de la Unión Europea para repatriar a españoles y en los vuelos organizados por España viajan también ciudadanos europeos.

Albares informó además de que se han enviado refuerzos de personal a las embajadas y consulados en Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Baréin.